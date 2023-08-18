Кандидат в городскую думу Тольятти обратился в полицию из-за угроз

Кандидат в городскую думу Тольятти от партии ЛДПР Натаниэль Папурин обратился в полицию из-за угроз. Во дворах были обнаружены «вандальные надписи», содержащие прямые угрозы его жизни. Угрозы были выполнены аэрозольной краской: «Жириновский сдох! Папурин тоже сдохнет!». Ранее неизвестные обрывали предвыборные плакаты с политиком и вытаскивали агитационные газеты из почтовых ящиков.

«Уважаемые друзья, земляки! Я прекрасно понимал, что политика — грязное дело, но не думал что настолько. Сегодня я понял, что против меня ведется настоящая война. Мне обрывают плакаты и вытаскивают газеты из почтовых ящиков. Закрашивают ограждения для деревьев. Запрещают старшим по домам общаться со мной под страхом лишения финансирования домов и дворовых территорий», — сообщил Натаниэль Папурин.

Политик и общественник также заявил, что сотрудникам городской администрации негласно запрещается ставить лайки под его постами, которые затрагивают интересы жителей и указывают на бездействие чиновников. «Я не понимаю, как оппонентам удалось докатиться до такой подлости. Подобные поступки ниже всяких моральных и человеческих норм? На Руси всегда говорили, что о покойниках либо хорошо, либо ничего! И как можно такое писать про Владимира Жириновского, столько сделавшего для страны. Но все это лишь дает мне силы идти дальше по заветам Владимира Вольфовича и бороться за благополучие родного квартала и людей»,— добавил политик.

Владимир Махов