Пристава, помощника судьи и двух жителей Удмуртии будут судить за мошенничество с квартирой

В Удмуртии перед судом предстанут четверо жителей по обвинению в мошенничестве, даче взятки, изготовлении поддельных документов и служебном поджоге (ч. 4 ст. 159 УК РФ, чч 2,4 ст. 291 УК РФ, ч. 1 ст. 327 УК РФ, ч. 2 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В частности, по версии следствия, двое обвиняемых решили завладеть квартирой потерпевшего, для чего привлекли помощника судьи районного суда Ижевска и судебного пристава-исполнителя РОСП. Пристав при содействии помощника судьи изготовила фиктивный исполнительный лист на отчуждение квартиры потерпевшего, после чего поспособствовала его поступлению к ней на исполнение. Затем документы предоставили в регистрационный орган, в результате чего право собственности перерегистрировали о на подставное лицо.

За это пристав получила 25 тыс. руб. в качестве первой части взятки, общая сумма которой составила 100 тыс. руб. Кроме этого, женщина получила от одного из обвиняемых 15 тыс. руб. за прекращение в отношении негр исполнительного производства и снятие ограничительных мер.