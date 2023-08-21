Новикомбанк обсудил роль финансовых институтов в достижении технологического лидерства РФ

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации «Ростех», в рамках деловой программы военно-технического форума «Армия–2023» провел круглый стол «Структурная трансформация: финансы, технологии, люди. Время возможностей для ответственного бизнеса». Участники мероприятия — представители Министерства экономического развития РФ, Минпромторга, Торгово-промышленной палаты и Ассоциации банков России (АБР) — обсудили роль финансовых институтов и промышленных предприятий в процессе ускоренного перехода к производству инновационной продукции и достижению технологического лидерства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Фото: Пресс-служба АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

В дискуссии приняли участие: президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский, заместитель директора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Артур Галиуллин, председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ Владимир Гамза, а также представители промышленных предприятий.

Спикеры рассказали о том, как государство, институты развития и финансовые организации участвуют в реализации долгосрочной стратегии развития отечественной промышленности. Высокий интерес вызвало обсуждение механизмов поддержки промышленности, которые позволяют существенно сократить издержки предприятий.

Заместитель председателя правления Новикомбанка Алексей Кузнецов поделился опытом банковского сопровождения проектов. Он отдельно отметил финансирование с господдержкой и регуляторными стимулами, собственные преференциальные банковские программы, выпуск облигаций устойчивого развития, выкуп кредитными организациями портфелей займов институтов развития. Новикомбанк, которому в этом году исполняется 30 лет, предоставляет своим клиентам большой перечень современных банковских инструментов и услуг на выгодных условиях. Широкая продуктовая матрица позволяет обеспечить доступное финансирование на всех этапах жизненного цикла проекта.

Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский озвучил предложения по расширению круга кредитных организаций, которые могли бы получать поручительства ВЭБ.РФ при кредитовании проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Кроме того, «с учетом масштаба проектов, поддерживаемых ВЭБ.РФ, полагаем необходимым разработать сходную программу для поддержки приоритетных проектов объемом менее 1 млрд рублей, например, в рамках деятельности Корпорации МСП»,— добавил он.

«Мы видим растущий спрос на новые финансовые инструменты как среди крупных промышленных предприятий, так и со стороны малого и среднего бизнеса. Выбор наиболее эффективных инструментов поддержки перспективных проектов позволяет снизить себестоимость импортозамещающей продукции для достижения технологического лидерства страны»,— отметил Владимир Гамза.

«Круглый стол стал площадкой, где эксперты смогли поделиться идеями, обозначить проблемы и возможности в вопросе достижения технологического лидерства Российской Федерации. Мы впечатлены активным участием в обсуждении и высоким уровнем обмена опытом и надеемся содействовать продолжению такого содержательного диалога в дальнейшем»,— прокомментировала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения «СоюзМаш России» Елена Георгиева.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. В 2023 году отмечает 30 лет со дня основания. Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности: АКРА «А+(RU)», «Эксперт РА» «ruА+» и «НКР» АА-.ru со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Банк выступает официальным партнером деловых мероприятий форума-выставки «ГОСЗАКАЗ–2023», партнером Международного военно-морского салона «МВМС–2023». Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева — член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 году превысила 2,1 трлн рублей, доля гражданской продукции составила 44,5 %.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»