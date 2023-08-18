«Рубин» опроверг информацию о возможном назначении Черчесова

Казанский «Рубин» опроверг сведения о том, что новым главным тренером клуба может стать бывший наставник сборной России Станислав Черчесов. Об этом заявил гендиректор казанцев Александр Айбатов, сообщает «РИА Новости».
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Напомним, информация о том, что Рашид Рахимов может быть уволен с поста наставника казанского клуба, появилась на этой неделе. Отмечалось, что его сменщиком станет господин Черчесов.
«Информация об увольнении Рахимова и приходе Черчесова — слухи»,— отметил господин Айбатов.