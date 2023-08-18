«Рубин» опроверг информацию о возможном назначении Черчесова

Казанский «Рубин» опроверг сведения о том, что новым главным тренером клуба может стать бывший наставник сборной России Станислав Черчесов. Об этом заявил гендиректор казанцев Александр Айбатов, сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Напомним, информация о том, что Рашид Рахимов может быть уволен с поста наставника казанского клуба, появилась на этой неделе. Отмечалось, что его сменщиком станет господин Черчесов.

«Информация об увольнении Рахимова и приходе Черчесова — слухи»,— отметил господин Айбатов.

"Ъ-Казань"