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«Рубин» опроверг информацию о возможном назначении Черчесова

Казанский «Рубин» опроверг сведения о том, что новым главным тренером клуба может стать бывший наставник сборной России Станислав Черчесов. Об этом заявил гендиректор казанцев Александр Айбатов, сообщает «РИА Новости».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Напомним, информация о том, что Рашид Рахимов может быть уволен с поста наставника казанского клуба, появилась на этой неделе. Отмечалось, что его сменщиком станет господин Черчесов.

«Информация об увольнении Рахимова и приходе Черчесова — слухи»,— отметил господин Айбатов.

"Ъ-Казань"

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