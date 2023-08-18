Завод в Ижевске поставит минобороны России зенитно-ракетные комплексы

Завод «Купол» в столице Удмуртии поставит министерству обороны России зенитные ракетные комплексы «Тор-М2». В частности, в боекомплекте 16 зенитных ракет вертикального старта, дальность поражения которых достигает 12 км, высотный диапазон — до 10 км. Государственный контракт директору завода Фанилю Зиятдинову передал начальник ГУ вооружения Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев в рамках форума «Армия-2023», пишет ТАСС.

Отмечается, что модернизированная радиолокационная станция комплекса обнаруживает воздушные цели на расстоянии до 32 км. Радар считывает в том числе летательные аппараты, созданные с использованием технологии снижения радиолокационной заметности.