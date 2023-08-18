Мужчина провисел на проводах в центре Краснодара, пока его не забрали санитары

В Краснодаре на пересечение улиц Ковалева и Яна Полуяна 38-летний житель станицы Ленинградской забрался на электрический кабель по дорожному знаку. Очевидцы вызвали на место полицию, спасателей и скорую помощь. Видео инцидента публикуют телеграм-каналы.

Когда экстренные службы прибыли на место, нарушитель пытался уйти от них, карабкаясь по линии электропередач, но вскоре упал. На земле его ждали санитары с полицейскими. Надев наручники на мужчину, его увезли на носилках.

Как сообщает телеграм-канал Kub Mash, мужчина поссорился с мамой и таким образом пытался привлечь ее внимание. Сначала он забрался на крышу гаража, откуда кидался кирпичами в машины, задев Audi A6, а потом полез на дорожный знак.

По данному факту организована проверка, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Георгий Ефименко

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