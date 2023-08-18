В Ростовской области выявлен новый очаг африканской чумы свиней

На территории Кривянского охотничьего угодья Октябрьского района Ростовской области зафиксирован очаг африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии.

Специалисты обнаружили вирус в патологическом материале, отобранном от трупов диких кабанов. Животные были обнаруженных на территории Кривянского охотничьего угодья Октябрьского района, граничащей около 200 м в южном направлении с Красненским охотничьем угодьем Багаевского района.

Это третий случай за последнее время, ранее очаги АЧС были выявлены в личных подсобных хозяйствах в хуторе Броницкий Усть-Донецкого района и в хуторе Первомайский Кагальницкого района.

Кристина Федичкина