«Соллерс» инвестирует 600 млн рублей в производство коробок передач в Заволжье

ПАО «Соллерс» инвестирует 600 млн руб. в создание производства трансмиссий на на базе индустриального парка «Заволжский моторный завод» (ЗМЗ, входит в группу «Соллерс»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным правительства Нижегородской области, на новом производстве будет осуществляться сборка и тестирование 6-ступенчатой механической коробки передач. Также планируется локализовать технологические операции по литью и механической обработке картеров. В дальнейшем рассматривается локализация всех основных деталей коробок передач.

С момента запуска во втором квартале 2024 года и до конца декабря предприятие планирует выпустить 7 тыс. трансмиссий. В дальнейшем объем производства планируется увеличить до 50 тыс. штук в год. Планируется, что

Андрей Репин