В Челябинске недостроенный офисный центр продали за 70 млн рублей

Администрация Челябинска реализовала на торгах здание недостроенного офисно-торгового центра на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных. Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель Рахман Мамудов, предложивший за объект 70 млн руб. при начальной цене 3,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бычков Фото: Михаил Бычков

«Сегодня, 18 августа, с победителем аукциона подписан договор купли-продажи. Новому владельцу предстоит завершить его строительство в течение трех лет»,— сообщают в мэрии.

Недостроенное четырехэтажное здание общей площадью 2,27 тыс. кв. м имеет степень готовности 10%. Офисно-торговый комплекс на северо-западе Челябинска в 2013 году начало строить ООО «Жилстрой № 9», но в 2017 году объект заморозили. В 2020-м завершился срок аренды земельного участка. В мае 2021 года арбитражный суд региона удовлетворил иск мэрии Челябинска и изъял у компании объект незавершенного строительства. Администрация города несколько раз пыталась продать недострой на торгах.

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