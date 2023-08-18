В Прикубанском округе Краснодара из-за аварии без света остались 42 улицы

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Прикубанском округе Краснодара днем 18 августа, сообщается в Telegram-канале городской Единой дежурно-диспетчерской службы. В зоне отключения оказались 42 улицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«Причина отключения — повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС "ВП-331" и 34 трансформаторные подстанции»,— говорится в сообщении.

Электричества нет в домах краснодарцев, проживающих на улицах: Атамана Головатого, Слободская, Становая, Соборная, Богатырская, Хрустальная, Драгоценная, Жемчужная, Сапфировая, Рубиновая, Азовская, Дальневосточная, Норильская, Приморская, Сахалинская, Южная, Энтузиастов, Коронная, Базарная, Вешняя, Жукова, Угловая, Антоновская, Выездная, Красивая, Гагарина, Ясеневая, Картинная, Крайняя, Ржаная, Трактовая, Светлая, Пригородная, Пшеничная, Знаменская, Бирюзовая, Бриллиантовая, Камчатская, Малахитовая, Парковая, Перламутровая, Приморская.

Аварийная бригада уже работает на месте. Сколько времени понадобится электрикам для устранения поломки, не уточняется.

Наталья Решетняк

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