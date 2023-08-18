Прокуратура Саратовской области вернула землю в госсобственность

Саратовский областной суд оставил в силе решение Ртищевского районного о возвращении в федеральную собственность земельного участка, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В суд обратилась Ртищевская межрайонная прокуратура. Надзорное ведомство провело проверку исполнения земельного законодательства при распоряжении землей.

Установлено, что администрация Ртищевского района сдала некому физическому лицу в аренду участок для сельскохозяйственного производства площадью 100 тыс. кв. м. Там расположен пруд, «который не обладает признаками изолированности и имеет гидрологическую связь с другими поверхностными водными объектами и впадает в реку «Песчанка». Согласно Водному кодексу РФ, такие земли относятся к федеральной собственности.

Так, прокуратура пришла к выводу, что районная администрация вышла за рамки своей компетенции. Надзорный орган обратился в суд. Решением второй инстанции участок вернули в госсобственность.

Дарья Васенина

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