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Челябинская область получит в кредит 300 млн рублей на новые автобусы

Президиум комиссии правительства РФ по региональному развитию одобрил заявки 18 регионов на получение специальных казначейских кредитов (СКК) на обновление автобусных парков. Среди них Челябинская область, которой выделили 300 млн руб. Об этом сообщает вице-премьер Марат Хуснуллин в своем telegram-канале.

Общий объем одобренных средств по новым заявкам составил 4,4 м млрд руб. Наибольшие суммы – по 500 млн руб. – получат Краснодарский край, Ярославская, Кемеровская и Нижегородская области. Всего правительство распределило между 73 субъектами РФ 50 млрд руб. в виде специальных казначейских кредитов для приобретения автобусов.

Инструмент СКК был запущен в этом году. С его помощью планируется обновить более 6 тыс. единиц общественного транспорта в стране.

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