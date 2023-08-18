В Лисках Воронежской области началась реконструкция системы теплоснабжения за 1 млрд рублей

Началась реконструкция системы теплоснабжения в восточной части воронежского райцентра Лиски, стоимость работ оценивается в 1,09 млрд руб. Об этом сообщили в региональном департаменте ЖКХ и энергетики. Там отметили, что московский подрядчик ООО «Южнефтегазстрой» приступил к «важнейшему этапу проекта» — строительству теплосети протяженностью 16,2 км. Диаметр отдельных участков будет достигать 500 мм.

В ведомстве рассказали, что теплосеть будет включать «ультрасовременные, изготовленные на заказ» стальные трубы, имеющие пенополиуретановую изоляцию, «обеспечивающую им срок службы до 20 лет». Они должны быть оборудованы системой оперативного дистанционного контроля, «позволяющей не только быстро выявить протечку, но и точно установить, какой именно участок сети поврежден».

Также контракт предусматривает установку двух газовых котельных мощностью 22,2 МВт и 7,5 МВт. Они должны заменить устаревшие аналогичные объекты, построенные РЖД «около 40 лет назад». По данным чиновников, их оборудование изношено почти на 90% и вырабатывает «значительно больше тепла, чем требуется», поэтому ремонт и дальнейшая эксплуатация «экономически невыгодны».

«С тех пор, как компания вывела их из эксплуатации, они находятся на балансе местной администрации, которой с каждым годом становится все сложнее их содержать»,— рассказали представители департамента

Работы по реконструкции теплосети должны быть выполнены до декабря 2024 года. 614,6 млн руб. на проект выделены из Фонда национального благосостояния как льготный займ, 471,5 млн руб. — средства областного и местного бюджетов.

О вложениях в обновление теплосетей Воронежа читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Воронежские власти греют "Квадру"»

Алина Морозова

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