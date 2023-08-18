Мусороперегрузочную станцию построят в Сергачском районе

Совет по имущественным и земельным отношениям согласовал заявку регионального оператора МСК-НТ о предоставлении земельного участка для строительства мусороперегрузочной станции в Сергачском районе. Компания запросила участок площадью 1,2 га в границах автодороги Сергач — Пильна, полевой дороги на деревню Поварня и оврага Мочилки. В случае предоставления земли инвестор намерен вложить в проект, вложив свыше 26 млн руб.

Как пояснил министр экологии Нижегородской области Денис Егоров, станция нужна как временное решение, так как в следующем году планируется начать строительство межмуниципального полигона в Арзамасском районе, чтобы ввести его в эксплуатацию в марте 2025 года. Старый полигон «Агжо-Сергач», рядом с которым предполагается разместить мусороперегрузку, должен быть закрыт и рекультивирован. Если не построить эту станцию, то отходы из 12 муниципалитетов до открытия арзамасского полигона придется вывозить на полигон МАГ в Дзержинске. Тогда транспортные расходы регоператора значительно вырастут, и прогнозируемое увеличение тарифа может составить более 60%, что негативно воспримут жители.

Планы МСК-НТ по созданию мусоперегрузочной станции были одобрены. В министерстве экологии пообещали, что рекультивация старого сергачского полигона будет включена в федеральный проект «Генеральная уборка».

Иван Сергеев