Жителя Димитровграда приговорили к колонии строгого режима за хранение оружия

Вступил в силу приговор, вынесенный жителю Димитровграда Владимиру Глушаку, признанному виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), сообщила в пятницу прокуратура Ульяновской области.

Как отмечается в сообщении, установлено, что 56-летний, ранее судимый за вымогательство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Владимир Глушак приобрел винтовку конструкции Мосина, пистолет калибра 5,6 мм с дульной насадкой для бесшумной стрельбы, многозарядный карабин модели «ТОЗ-78», ствольную коробку и затвор пистолета-пулемета системы А.И.Судаева, пистолет-пулемет системы Г.С. Шпагина, 124 патрона калибров 7,62, 5,6 и 9 мм, а также более 3 кг бездымного пороха. Все это он хранил по месту жительства и в принадлежащих ему гаражах. После получения оперативной информации о незаконном хранении оружия и боеприпасов 21 октября 2022 года правоохранительные органы задержали Владимира Глушака.

В прокуратуре «Ъ-Волга» пояснили, что в ходе следствия обвиняемый заявлял, что якобы часть оружия нашел, а часть приобретал за незначительные суммы, поскольку является коллекционером. «Однако в прокуратуре считают, что Владимир Глушак формировал арсенал для создаваемой ОПГ. Но следственные органы причастности к Глушака к ОПГ не установили», — сказал «Ъ-Волга» старший помощник прокурора Василий Зима.

Суд приговорил Владимира Глушака к 4,5 годам колонии строгого режима.

Андрей Васильев, Ульяновск