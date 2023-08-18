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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

ПСБ установил малому и среднему бизнесу более 100 тыс. активных терминалов оплаты по банковским картам в точках продаж, удвоив их количество за год. «Бизнес видит преимущества в подключении устройств приема платежей, среди которых не только удобство и скорость расчетов, но также снижение расходов на хранение и транспортировку наличности»,— заявил вице-президент, директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов. Согласно данным исследования Markswebb, ПСБ имеет самый функциональный личный кабинет торгового эквайринга в интернет- и мобильном банке.

Провайдер CloudMTS запустил платформу для обучения нейросетей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании. Платформа обеспечит весь цикл машинного обучения в облаке. Обучать модели на площадке могут крупные корпорации и небольшие стартапы, работающие с искусственным интеллектом, пояснили в пресс-службе.

Власти Сан-Франциско обратились к калифорнийскому регулятору с просьбой приостановить действие расширенного разрешения на эксплуатацию роботакси в городской черте, сообщает MarketWatch. Прокурор города Дэвид Чиу настаивает, что снятие ограничений на работу беспилотных такси нанесет городу ущерб. В частности, указывается, что авто без водителя блокируют движение на дорогах и препятствуют проезду машин экстренных служб, а в ходе недавнего происшествия два таких роботакси проехали через территорию строительной площадки.

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