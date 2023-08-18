«Флот Республики Татарстан» намерен взять на баланс круизное судно

АО «Флот Республики Татарстан» планирует взять в следующем году на свой баланс круизное судно «Павел Миронов». Об этом сказал глава компании Роман Лизалин, передает РБК-Татарстан

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вместимость круизного судна составляет 140 человек. Ожидается, что перевозки оно начнет осуществлять к середине навигации следующего года. Перед этим же теплоход ждет масштабная модернизация.

«Мы планируем принять на баланс предприятия круизное судно "Павел Миронов", которое, как и многие другие суда, находящиеся на балансе "Татфлота", требуют ремонта и модернизации, оно стоит уже несколько лет. Мы планируем его отремонтировать, реставрировать и пустить на межрегиональные направления»,— сказал господин Лизалин.

По его словам, в частности, судно могут пустить по маршруту до Астрахани, Москвы, Перми, Ростова-на-Дону и до других городов РФ.

"Ъ-Казань"