Школа в микрорайоне «Вишневая горка» не откроется к 1 сентября

Школа в микрорайоне «Вишневая горка» Сосновского района не будет открыта к началу учебного года. Об этом в ходе встречи губернатору Челябинской области Алексею Текслеру сообщил представитель подрядной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ

Сейчас в здании будущей школы ведутся внутренние работы и покраска. Затем предстоит собрать мебель, проветрить помещения, подать заявление на проверку объекта в Роспотребнадзор. При этом 1 сентября для будущих учеников школы планируется провести праздник. До момента сдачи учебного заведения первоклассники будут учиться в школе поселка Кременкуль, остальные классы — дистанционно.

«Сдача школы позже 15 сентября — это уже несерьёзно. Напомню, что еще год назад я поручал открыть школу к 1 сентября. Это ни меня, ни родителей устраивать не может. Поручаю вам уточнить дорожную карту и назвать мне точную дату сдачи школы»,— обратился Алексей Текслер к представителям подрядной организации.

Строительство школы в «Вишневой горке» началось в 2021 году. Она рассчитана на 1100 мест. Подрядчиком выступает компания «Строймеханизация»

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