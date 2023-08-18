«Ариант» пожаловался на конкурента в УФАС из-за «Родников Урала»

Управление ФАС России по Челябинской области рассматривает заявление ООО «Центр пищевой индустрии – Ариант» (входит в группу компаний «Ариант») на недобросовестные действия конкурента. Хозяйствующий субъект производит питьевую воду под названием похожим на бренд пищевого холдинга, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

С 2002 года «ЦПИ – Ариант» выпускает воду «Родники Урала». Представители компании сообщили, что другая организация в Челябинской области производит аналогичную продукцию с похожим названием – «Родник Урала». «Ариант» установил, что товар с почти идентичным наименованием выпускается несколько лет.

Челябинское УФАС изучит заявление на предмет наличия признаков нарушения п. 1 ст. 14.6 закона «О защите конкуренции», которым запрещается незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку или фирменному наименованию товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения.

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