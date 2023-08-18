Татарстану не дали кредит на обновление автобусного парка

Татарстан не получил специальный казначейский кредит на обновление автобусного парка. Это следует из сообщения вице-премьера РФ Марата Хуснуллина в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Всего 18 субъектов РФ получили казначейские кредиты на обновление автобусов, общая сумма составила 4,4 млрд руб. Татарстана в данном списке нет. Наибольшую сумму получили Краснодарский край, Кемеровская, Нижегородская и Ярославская области. Им дали по полмиллиарда руб.

По словам господина Хуснуллина, жители всех указанных регионов получат свыше 6 тыс. современных единиц общественного транспорта.

"Ъ-Казань"