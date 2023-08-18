С директором пермской школы №12 расторгли контракт

Директор пермской школы №12 Елена Ракинцева покинула должность. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МАУ СОШ №12 Фото: МАУ СОШ №12

«Трудовой договор с руководителем муниципального автономного общеобразовательного учреждения „Средняя общеобразовательная школа 12 с углубленным изучением немецкого языка“ Еленой Ракинцевой был заключен до марта 2026 года, трудовые отношения прекращены 15 августа 2023 года по инициативе работника. Исполнение обязанностей директора школы № 12 возложено на Аллу Зобнину, заместителя директора данного учреждения», - приводит портал официальное сообщение департамент образования администрации Перми. В мае 2023 году СМИ сообщали о конфликте между Еленой Ракинцевой и представителями сообщества «Прикамские витязи», которые хотели выступать перед учениками на патриотические темы.

Источник, близкий к городскому образованию, пояснил, что директор ушла по собственному желанию. Он уточнил, что бывший руководитель школы имеет немецкие корни, а отношения РФ и ФРГ сейчас недружественные.