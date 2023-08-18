Производство молока в Удмуртии выросло на 8,5% в 2023 году

По итогу семи месяцев 2023 года в Удмуртии получили 577,2 тыс. т молока, что больше показателя за прошлый год на 8,5%. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов, сообщает пресс-служба правительства республики. Лидером по приросту реализации молока стал Ярский район.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Отмечается, что большую часть по валовому производству молока вносят сельскохозяйственные организации — 530 тыс. т, прирост — 7,9%. Крестьянские фермерские хозяйства нарастили темпы на 14,8% и достигли отметки в 47, 2 т. Лидирующие позиции занимают Вавожский и Шарканский районы.

Наивысший среднесуточный удой на корову оказался в Вавожском районе — 26 л в сутки, а также в Игринском районе — 25 л. Каракулинский, Воткинский и Шарканский районы продемонстрировали показатель в 24 л. Средний же показатель по Удмуртии равен 22 л.

Заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова рассказала, что в регионе ситуация с ценами в молочном животноводстве остается непростой. Средняя закупочная цена на сырое молоко находится на минимальном уровне в этом году — 27,26 руб. за кг без НДС. На развитие АПК в 2023 году направил 1,99 млрд руб.