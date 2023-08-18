Аграрии Калмыкии собрали 817 тыс. тонн зерна

В Калмыкии валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 817 тыс. т. Средняя урожайность по республике достигла 29,5 ц/Га. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства республики.

В хозяйствах региона под урожай 2023 года было посеяно 270 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, из них посевы пшеницы — 241 тыс. га. Наибольший валовой сбор отмечен в Яшалтинском районе. Он составил 201,2 тыс.т при урожайности 36 ц/Га.

«В прошлом году наши аграрии собрали рекордный за последние 15 лет урожай зерновых и зернобобовых культур. В этом году этот показатель увеличился еще на 100 тыс. т. На следующий год мы планируем увеличить площадь сева зерновых культур»,— отметил временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Калмыкии Тимур Гаваев, его слова приводятся в сообщении.

Кристина Федичкина