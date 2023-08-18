На диагностику 16 дорог в Башкирии направят до 69 млн рублей

Управление дорожного хозяйства Башкирии на двух конкурсах 24 и 31 августа выберет подрядчиков комплексной диагностики и оценки технического состояния 16 дорог с составлением технических паспортов и разработкой проектов организации дорожного движения, сообщается на сайте госзакупок. Общая сумма контрактов составляет 69,4 млн руб. — 42,69 млн руб. и 26,75 млн руб. соответственно. Их оплатят из бюджета республики.

Работы по первому контракту необходимо выполнить до конца мая 2024 года. Подрядчик должен обследовать десять дорог общей протяженностью 503,7 км, в том числе Стерлитамак — Салават, М-5 Урал — Улу-Теляк, на которых имеются 55 мостов.

Подрядчик по второму контракту обязан выполнить работы до конца марта 2024 года. Ему необходимо обследовать шесть дорог, в том числе Магнитогорск — Ира и Мелеуз — Федоровка, длиной 400,5 км, где расположены 27 мостов.

Подрядчики должны обследовать мосты, водопропускные трубы, паромные переправы, автобусные остановки, дорожные знаки, объекты сервиса, примыкания и съезды и составить паспорт дорог.

Майя Иванова

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