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Власти Кубани поддержат четыре проекта модернизации промышленных производств

В рамках региональной госпрограммы поддержки промышленного производства в Краснодарском крае четыре предприятия в ближайшее время получат субсидии на общую сумму 19,3 млн руб., сообщает пресс-служба администрации Кубани. Средства предназначены для возмещения части затрат предприятий при покупке в лизинг российского оборудования.

Государственная поддержка будет предоставлена краснодарскому производителю металлических конструкций, предприятию из Крымского района, которое выпускает товарный бетон, а также мебельной компании из Белореченского района и производителю матрасов из Отрадненского района.

«По итогам конкурса комиссией одобрены заявки производителей промышленной продукции, которые модернизировали технологические линии – приобрели в лизинг оборудование отечественного производства. В рамках отраслевой программы развития промышленности за счет бюджета компенсируется до 80% затрат на уплату аванса по договорам лизинга», – приводит пресс-служба слова министра промышленной политики Краснодарского края Дмитрия Хмелько.

Анна Перова, Краснодар

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