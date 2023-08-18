В Перми в рамках нацпроекта отремонтировали дорогу Дружбы

Сегодня специальная приемочная комиссия в составе специалистов министерства транспорта Пермского края, администрации города, общественников и подрядчика проверила качество выполненных работ на дороге Дружбы. Объект был отремонтирован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», который инициировал президент России Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Участок дороги, на котором был сделан ремонт, расположен между остановкой «Лесная поляна» и границей районов. Общая протяженность реконструированного дорожного объекта составляет почти 2,5 км. Подрядчик ООО «АртИнвестГрупп» произвел фрезерование старого асфальтового покрытия, укладку выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона, укрепил обочины. В ходе проверки выполненных работ замечаний у комиссии не возникло.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал важность контроля качества выполненных работ. «Мы должны обеспечивать качество выполнения работ и усиливать контроль за подрядными организациями. Дорога — это вопрос безопасности»,— заявлял глава региона.

Ремонт улично-дорожной сети в рамках нацпроекта продолжается.