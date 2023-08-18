В Перми в рамках нацпроекта отремонтировали дорогу Дружбы

Сегодня специальная приемочная комиссия в составе специалистов министерства транспорта Пермского края, администрации города, общественников и подрядчика проверила качество выполненных работ на дороге Дружбы. Объект был отремонтирован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», который инициировал президент России Владимир Путин.
Участок дороги, на котором был сделан ремонт, расположен между остановкой «Лесная поляна» и границей районов. Общая протяженность реконструированного дорожного объекта составляет почти 2,5 км. Подрядчик ООО «АртИнвестГрупп» произвел фрезерование старого асфальтового покрытия, укладку выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона, укрепил обочины. В ходе проверки выполненных работ замечаний у комиссии не возникло.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал важность контроля качества выполненных работ. «Мы должны обеспечивать качество выполнения работ и усиливать контроль за подрядными организациями. Дорога — это вопрос безопасности»,— заявлял глава региона.
Ремонт улично-дорожной сети в рамках нацпроекта продолжается.