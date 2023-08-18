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Партию из 35 телефонов пытались передать заключенным нижегородской колонии

Сотрудники нижегородской ИК-12 пресекли попытку передать заключенным крупную партию сотовых телефонов. По данным пресс-службы областного управления ФСИН, два рюкзака и сумку с техникой неизвестные перебросили на территорию колонии ночью.

Место происшествия было оцеплено. В рюкзаках и сумке кроме телефонов находились 37 сим-карт различных операторов сотовой связи, 26 зарядных устройств и 20 беспроводных гарнитур.

Задержать злоумышленников не удалось. Сотрудники ФСИН ищут причастных к организации канала доставки запрещенных предметов на территорию колонии.

Андрей Репин

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