Замглавы администрации района в Удмуртии осудили за взяточничество при заключении договоров

В Удмуртии перед судом предстали экс-заместитель главы администрации Кизнерского района и директор муниципального учреждения. Мужчин признали виновными в зависимости от роли каждого в получении взяток и легализации средств (ч. 6 ст. 290 УК РФ, п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике. Общая сумма взяток превысила 2,14 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В частности, по данным суда, мужчины систематически получали взятки от индивидуального предпринимателя. За это они обеспечивали ему общее покровительство и продвижение его интересов при заключении договоров на поставки электронно-вычислительной техники для образовательных учреждений Кизнерского района. Кроме того, один из мужчин, возглавлявших муниципальное учреждение, легализовал 96 тыс. руб. взятки.

Суд приговорил одного из мужчин к штрафу в 4 млн руб., другого — 2,7 млн руб. Их лишили права занимать определенные должности на 5 лет и 3,5 года соответственно.