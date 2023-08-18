Путин: база для существования России — судебная система

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. В ходе мероприятия президент заявил, что страна в настоящее время проходит сложный путь своего развития. Базой же для существования российской государственности является укрепление судебной и правовой системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Лебедев (слева) и Владимир Путин во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ Вячеслав Лебедев (слева) и Владимир Путин во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ

В ходе встречи Владимир Путин лично вручил главе Верховного суда России орден Святого апостола Андрея Первозванного. Президент отметил, что орден Вячеславу Лебедеву вручается не только за то, что он сделал на развития Верховного суда, но и за большой вклад в укрепление и развитие российской государственности.

«Наша страна проходит очень сложный путь своего развития, очень сложный... Судебная система и правовая система, безусловно, являются базой не только для развития, для существования российской государственности, поэтому я с полным основанием хочу сказать и должен сказать, что вы за многие годы работы в должности председателя Верховного суда РФ сделали очень много именно для укрепления государства Российского»,— сказал Владимир Путин.

Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Святого апостола Андрея Первозванного Вячеслава Лебедева 14 августа. Согласно тексту указа, председатель Верховного суда награжден «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка».

Вячеславу Лебедеву 80 лет. Должность председателя Верховного суда Российской Федерации он занимает с декабря 1991 года. Имеет звание Заслуженного юриста России.

Милена Костерева