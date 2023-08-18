В Башкирии планируют увеличить прожиточный минимум

В Башкирии в 2024 году может быть увеличен прожиточный минимум, следует из проекте постановления республиканского правительства, опубликованного на сайте регионального министерства семьи, труда и соцзащиты.

Как следует из документа, власти республики предлагают установить величину прожиточного минимума на душу населения в размере 13,5 тыс. руб., для трудоспособного населения — 14,7 тыс. руб., для пенсионеров — 12,4 тыс. руб., для детей — 13,1 тыс. руб.

В настоящее время индекс, установленный для трудоспособного населения, составляет 13,7 тыс. руб., для детей — 12,2 тыс. руб., для пенсионеров — 11,9 тыс. руб. Таким образом, рост прожиточного минимума для разных категорий граждан может составить от 4% до 7,3%.

Наталья Балыкова

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