В Екатеринбурге открыли спортивную деревню к Международному фестивалю университетского спорта. В церемонии открытия приняли участие уральский полпред Владимир Якушев, глава региона Евгений Куйвашев, первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров. Как заявил губернатор, на 10 дней, пока идет фестиваль, деревня станет центром общения спортивной молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Спортивная деревня включает современные общежития, столовую, фитнес-центр и оборудованную зону взвешивания и допуска спортсменов. Уральский автогонщик Сергей Карякин стал мэром деревни. Как объяснили в департаменте информационной политики региона, назначение мэра — это традиция многих крупных международных соревнований. Он будет отвечать за взаимодействие с участниками фестиваля, а также знакомить гостей с регионом.

Первыми в спортивную деревню заселились спортсмены из Бахрейна и Пакистана 15 августа. Соревнования начнутся уже 19 августа.

Напомним, Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге стал заменой XXXII Всемирных летних студенческих игр (Универсиады-2023). В рамках фестиваля пройдут соревнования по 14 видам спорта — бадминтону, баскетболу 33, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике, будет разыграно 197 комплектов медалей.

Елена Медведева

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