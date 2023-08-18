Automobili Pininfarina рассекретила электрический спидстер B95

Компания Automobili Pininfarina представила новую модель — электрический спидстер B95, который выпустят ограниченным тиражом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Pininfarina B95 Фото: Automobili Pininfarina Pininfarina B95 Фото: Automobili Pininfarina Pininfarina B95 Фото: Automobili Pininfarina Следующая фотография 1 / 3 Pininfarina B95 Фото: Automobili Pininfarina Pininfarina B95 Фото: Automobili Pininfarina Pininfarina B95 Фото: Automobili Pininfarina

Автомобиль создан на базе купе Pininfarina Battista с 1900-сильной 4-моторной силовой установкой и батареей на 120 кВт•ч, обеспечивающей запас хода в 450 км без подзарядки. Новинка получила новый кузов, не имеющий лобового стекла и крыши — их заменяют регулируемые аэродинамические экраны и купола перед салоном.

По желанию клиентов Automobili Pininfarina готова сделать гоночные шлемы для водителя и пассажира в стиле конкретного автомобиля. Демонстрационный экземпляр окрашен в цвет Bronzo Superga с акцентами Giallo Arneis, дополненными деталями из неокрашенного углепластика и черными колесами.

Интерьер отделан оранжевой кожей, декоративные панели выполнены из черного анодированного алюминия, а для обивки сидений использована коричневая кожа и текстиль Pied de Poule Houndstooth с узором в черно-белую клетку.

Тираж Pininfarina B95 составит 10 экземпляров по цене от €4,4 млн. Выпуск спидстеров начнется в 2025 году — в год 95-летия ателье Pininfarina.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK