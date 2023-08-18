«Украшения — важный элемент психологического портрета»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, почему ленту «Создательница королевы» можно назвать энциклопедией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: korseries.com Фото: korseries.com

Давайте поговорим про украшения в сериалах. Обычно за хороший стайлинг, в том числе и ювелирный, принято хвалить «Секс в большом городе» времен расцвета. Я же хочу всем любителям драгоценностей рассказать про еще один сериал, который меня совершенно поразил, в том числе и исключительным подбором украшений.

Я о корейском Queenmaker. Сюжет вам пересказывать не буду, очень рекомендую посмотреть. Ограничусь кратким описанием с сайта kino-teatr.ru: «Хван До Хи — руководительница группы стратегического планирования в Eunsung Group, которая умеет виртуозно работать с общественным мнением и может справиться с любой кризисной ситуацией. Она присоединяется к предвыборной кампании адвоката по правам человека О Сын Сук, баллотирующейся на пост мэра Сеула, чтобы уничтожить своего бывшего работодателя».

Украшения тут — важный элемент психологического портрета героев и часть сюжета. А еще сериал — просто энциклопедия для тех, кто хочет соблюдать деловой дресс-код и, что не менее интересно, носить узнаваемые изделия больших брендов вроде Tiffany T или Possession от Piaget, не превращаясь в их плохую рекламу. Лучшая модель сериала — главная героиня, та самая Queenmaker. В общем, посмотрите и обязательно присмотритесь к украшениям.