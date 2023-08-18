Предприниматели Курганской области получили льготные займы на 480 млн рублей

В этом году субъекты малого и среднего бизнеса Курганской области получили под поручительство гарантийного фонда льготные кредиты на общую сумму 480 млн руб. Это почти на 100 млн руб. больше, чем в 2022 году, сообщают в правительстве региона.

Гарантийный фонд Инвестиционного агентства Курганской области предоставляет поручительство при оформлении кредитов на развитие бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Максимальная сумма поручительства составляет 23,4 млн руб., но не должна превышать 50% от суммы кредита», — отмечает руководитель гарантийного фонда Инвестиционного агентства Курганской области Елена Кабакова.

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