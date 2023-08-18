«Пикап с вызывающим именем»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о конструктивных особенностях пикапа, в том числе о возможности увеличения площади грузовой платформы и о багажнике под капотом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fisker Фото: Fisker

Компания Fisker обнародовала информацию о своем новом продукте — пикапе с вызывающим именем Alaska. С одной стороны, суровый северный край диктует очевидные ассоциации с пикапом — машиной, которая по определению должна быть мощной, выносливой, надежной и далее по списку. С другой стороны, Fisker Alaska — это электромобиль. А электричество, как известно, в отличие от бензина или дизеля, не возьмешь с собой в канистрах в труднодоступные места, не оборудованные зарядными станциями.

Но иначе, собственно, и быть не могло. Основатель компании, датчанин Хенрик Фискер, когда-то успешный автомобильный дизайнер, нарисовавший немало знаковых автомобилей для BMW и Aston Martin, последние полтора десятка лет занимается исключительно электромобилями. У него не все получается, но, как известно, «не ошибается только тот, кто ничего не делает».

Fisker Alaska — это среднеразмерный пикап, однако благодаря своим конструктивным особенностям он может чуть ли не в полтора раза увеличивать площадь своей грузовой платформы. Обычно у пикапов пассажирская кабина и грузовой кузов существуют отдельно. А тут задняя стенка кабины и задний ряд сидений могут складываться, становясь продолжением грузовой платформы. И подобных фишек в автомобиле немало.

Конструкторы очень гордятся тем, что под передним капотом находится полноценный закрытый багажник, ведь батарея спрятана под днищем, а электродвигатели находятся рядом с колесами. Еще в салоне есть самая большая в мире емкость для хранения ковбойской шляпы. Ну и так далее.

Для пикапа предусмотрены две батареи — емкостью 75 и 113 кВт•ч. Двигатели тоже будут различаться по мощности. Самая дорогая версия будет стартовать до «сотни» всего за 3,9 секунды и иметь запас хода на одной зарядке батареи до 540 км.

На сегодняшний день стартовая цена на роскошный пикап определена в $45 тыс., а первые Fisker Alaska должны поступить к владельцам в 2025 году. Уверенности в том, что сроки будут соблюдены, ни у кого нет. Но обязательств своих не выполняет даже Илон Маск, у которого финансовых возможностей в разы больше, чем у Хенрика Фискера.