СКР начали проверку после нападения саратовца с трубой на полицейских

Житель Саратова напал на четверых полицейских. Следователи Кировского района начали проверку, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

По предварительным данным, 17 августа возле одного из домов на ул. Зыбина сотрудники полиции задержали 35-летнего мужчину, размахивавшего металлической трубой. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

В ГУ МВД Саратовской области уточнили, что вызов поступил около 21:00. Приехав на место, полицейские опросили 35-летнюю заявительницу. Горожанка пожаловалась на агрессивное поведение пьяного бывшего супруга. Последний в это время находился в квартире женщины и начал угрожать правоохранителям.

Местные СМИ со ссылкой на соцсети пишут, что перепалка продолжилась на улице. Причиной недовольства саратовца полицейскими якобы стало то, что они вошли в квартиру без бахил.

Дарья Васенина

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