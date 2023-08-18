В Туве приняли концепцию борьбы с производственным травматизмом

Правительство Тувы утвердило региональную концепцию развития культуры безопасных условий труда. Она рассчитана до 2030 года и призвана сократить число случаев производственного травматизма.

Соответствующее распоряжение правительства датировано 18 августа. Документ предусматривает, в частности, меры профилактики. Например, внедрение в организациях программы «Нулевой травматизм», обучение по охране труда, проведение республиканских конкурсов в этой сфере и т. д.

Причиной принятия концепции является увеличения уровня производственного травматизма. Коэффициент частоты травматизма (число несчастных случаев на производстве, приходящихся на 1 тыс. трудящихся) в 2020 году составил 4,45, в 2021-м – 6,51, в 2022-м – 8,93. Кроме того, растет уровень профессиональной заболеваемости.

С помощью концепции, власти республики намерены к 2030 году снизить число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом на 10%. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда, должно вырасти на 15%.

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Валерий Лавский