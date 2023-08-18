Нижегородский аэропорт принял три не долетевших до Москвы борта

В ночь на 18 августа нижегородский аэропорт «Чкалов» (управляется УК «Аэропорты регионов») принял три борта, которые не смогли сесть в Москве из-за повышенных мер безопасности. Из-за атаки беспилотников на Москву, аэропорты «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» временно прекратили прием гражданских воздушных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным Росавиации, после отмены ограничений на использование воздушного пространства московские аэропорты вернулись к работе в работают в штатном режиме.

В нижегородском аэропорту «Ъ-Приволжье» сообщили, что все три самолета простояли в Нижнем Новгороде не более часа. После этого они отправились в пункты назначения.

Андрей Репин