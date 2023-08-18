«Супертопом станет "Женщина с часами"»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, работы каких авторов входят в собрание попечительницы Музея Уитни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chairish Фото: Chairish

Уже сейчас на исходе лета крупнейшие игроки аукционного рынка присматриваются к ноябрьским циклопическим торгам, которые описывают обычно как «biannual», то есть «раз в два года». В нынешнем году всеобщее внимание приковано к огромному собранию недавно ушедшей филантропа и попечительницы Музея Уитни Эмили Фишер Ландау. Она умерла в марте в возрасте 102 лет. Коллекция может принести от $375 млн до $500 млн, и за нее сражаются, как говорят, и Christie’s, и Sotheby’s.

А супертопом, несомненно, станет «Femme a la montre» — «Женщина с часами». Это полутораметровой высоты полотно Пабло Пикассо, датированное выдающимся для художника 1932 годом. В 2018 году в лондонской галерее Tate Modern даже прошла выставка, посвященная работам Пикассо как раз этого года. В том же 1932-м Пикассо написал картину «Обнаженная, зеленые листья и бюст», которая в 2010-м поставила на тот момент абсолютный рекорд на Christie’s в Нью-Йорке — $106 млн. Эксперты предполагают, что «Женщина с часами» способна побить текущий рекорд для Пикассо, который, напомню, составляет $179 млн («Алжирские женщины (версия O)»), поставленный в 2015-м.

Сообщают, что Фишер Ландау начала коллекционировать произведения искусства в начале 1970-х после того, как у нее украли коллекцию драгоценностей, и она получила крупную страховку. Всего она собрала около 1,5 тыс. работ, в том числе картины Марка Ротко, Джорджии О’Кифф и Энди Уорхола, написавшего ее портрет. В 1991 году коллекционер открыла Центр искусств Fisher Landau на территории бывшей парашютной фабрики на Лонг-Айленде. Центр закрылся для публики в ноябре 2017-го.

В 2010-м Фишер Ландау пожертвовала 367 работ Музею Уитни. Этот дар оценивался в сумму от $50 млн до $75 млн. Там были крупнейшие имена американского искусства: Джаспер Джонс, Эд Рушей, Роберт Раушенберг, Джеймс Розенквист.