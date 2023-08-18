Сотрудники водоканала в Волгоградской области попали под следствие за разлив

Котовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области возбудил дело по факту халатности (ч.1 ст.293 УК РФ) из-за разлива сточных вод. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, с 29 мая по 6 июня 2023 года в результате подпора сточные воды разлились в реку Малая Казанка, а также на почву.

Силовики считают, что должностные лица МУП «Котово-Водоканал» не приняли своевременных мер для предотвращения аварии и ликвидации последствий.

Ущерб в СК оценивают в 2,6 млн руб. Ответственные за инцидент будут установлены в ходе дальнейших следственных действий.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.