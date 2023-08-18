Гидрометцентр: жара на Кубани начнет спадать 22 августа

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с прогнозом по сильной жаре в период с 19 по 22 августа включительно. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Озаровский Фото: Юрий Озаровский

«Основным объектом на синоптической карте южных регионов России остается обширный антициклон. Он сохранит на Кубани малооблачную и сухую погоду, с температурой на пару градусов выше климатической нормы»,— отметили специалисты центра.

Повышение дневных значений температуры воздуха до 39 градусов ожидается во второй половине дня и вечером. На Черноморском побережье в указанный период воздух прогреется до 37 градусов.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram