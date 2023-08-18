Цена акций ОАК на Мосбирже достигала исторического максимума

Стоимость акций Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в ходе торгов на Московской бирже достигала рекордных показателей. По данным торговой площадки на 10:37, акции росли на 37,37%, до 1,1395 руб. за бумагу.

Рост стоимости акций ОАК произошел после того, как сегодня, 18 августа, Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям Объединенной авиастроительной корпорации. По данным Мосбиржи на 12:45, акции ОАК росли на 26,58%, до 1,0600 руб. за бумагу.

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» — российская авиастроительная корпорация, одна из крупнейших в Европе. Предприятия, входящие в структуру корпорации, производят самолеты, в частности, таких брендов, как «Су», «МиГ», «Ил», Superjet и МС-21.

Милена Костерева