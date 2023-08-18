В январе-июле 2023 года добыча угля в Кузбассе незначительно сократилась

С начала года добыча угля в Кузбассе снизилась до 125,6 млн т против 125,7 млн годом ранее. Снижение обеспечила добыча энергетического угля — на 2,6%, до 86,5 млн т, тогда как добыча коксующегося угля выросла на 6%, до 39,1 млн т.

Как сообщило министерство угольной промышленности региона, отгрузка угля железнодорожным транспортом за семь месяцев 2023 года снизилась на 1,1%, до 113,4 млн т, в том числе, в западном направлении — на 8%, до 53,8 млн т, в местном сообщении — на 3,6%, до 26,7 млн, а в восточном направлении выросла на 15,5%, до 32,8 млн.

Экспорт угля остался на уровне аналогичного периода прошлого года, 68,7 млн т, поставки на металлургические предприятия выросли на 3,8%, до 19 млн т, энергетикам — на 4%, до 10,2 млн, предприятиям ЖКХ и населению Кузбасса сохранились на уровне прошлого года, 1,7 млн т.

Игорь Лавренков, Кемерово