Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В январе-июле 2023 года добыча угля в Кузбассе незначительно сократилась

С начала года добыча угля в Кузбассе снизилась до 125,6 млн т против 125,7 млн годом ранее. Снижение обеспечила добыча энергетического угля — на 2,6%, до 86,5 млн т, тогда как добыча коксующегося угля выросла на 6%, до 39,1 млн т.

Как сообщило министерство угольной промышленности региона, отгрузка угля железнодорожным транспортом за семь месяцев 2023 года снизилась на 1,1%, до 113,4 млн т, в том числе, в западном направлении — на 8%, до 53,8 млн т, в местном сообщении — на 3,6%, до 26,7 млн, а в восточном направлении выросла на 15,5%, до 32,8 млн.

Экспорт угля остался на уровне аналогичного периода прошлого года, 68,7 млн т, поставки на металлургические предприятия выросли на 3,8%, до 19 млн т, энергетикам — на 4%, до 10,2 млн, предприятиям ЖКХ и населению Кузбасса сохранились на уровне прошлого года, 1,7 млн т.

Игорь Лавренков, Кемерово

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...