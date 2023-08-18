Телефонные мошенники сделали невольной сообщницей челябинскую пенсионерку

В Челябинске телефонные мошенники похитили у 82-летней горожанки 2 млн руб. и обманом сделали ее своей невольной соучастницей. По этому факту возбуждены уголовные дела о мошенничестве, сообщают в ГУ МВД по региону.

Установлено, что 82-летняя местная жительница доверилась злоумышленникам и перевела на указанные ими счета 2 млн руб. После этого ей снова позвонили мошенники и попросили помочь другой пожилой горожанке отправить аналогичную сумму на «безопасный» счет. Она согласилась, получила возле дома по улице Коммунаров от 85-летней челябинки пакет с деньгами и передала его неизвестной женщине. Впоследствии вторая обманутая пенсионерка обратилась в городской отдел полиции «Ленинский».

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на раскрытие противоправных деяний и задержание подозреваемых»,— поясняют в ГУ МВД по Челябинской области.

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