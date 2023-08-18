Роспотребнадзор наказал саратовских чиновников за свалку возле парка Победы

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям выдало предостережение чиновникам саратовской мэрии за свалку на Соколовой горе.

В надзорном ведомстве утонили, что узнали о ненадлежащем использовании земли в результате обращения от граждан. Проверка показала, что земельный участок площадью 14,5 тыс. кв. м. в районе парка Победы чиновники сдали в аренду индивидуальному предпринимателю. При этом, земля была занята строительным мусором.

В Росприроднадзоре усмотрели в действиях чиновников признаки несоблюдения ряда статей земельного кодекса, устанавливающих требования по охране почв, и приняли соответствующие меры реагирования.

Никита Маркелов

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