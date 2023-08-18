Минсельхоз закупает автомобили для вручения лучшим комбайнерам на 39 млн рублей

Министерство сельского хозяйства Башкирии на аукционе 29 августа выберет поставщика 30 легковых автомобилей для награждения победителей конкурса среди операторов комбайнов, самоходных косилок, водителей грузовых автомобилей и механизаторов, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 39 млн руб., он будет оплачен из бюджета Башкирии.

По условиям торгов, машины необходимо поставить до 22 сентября. Автомобили должны быть не ранее 2023 года выпуска, с механической коробкой передач, двигателем мощностью не менее 100 л. с.

Майя Иванова

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