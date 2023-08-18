В Казани загорелся троллейбус с пассажирами в салоне

В Казани вспыхнул троллейбус с пассажирами в салоне. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Казани Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Инцидент произошел на улице Глушко. Там загорелось лакокрасочное покрытие и пластиковая обшивка в результате обрыва провода и его падения на крышу транспортного средства. Пламя потушили с помощью огнетушителей до приезда спасателей. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

МУП «Метроэлектротранс» начал служебное расследование по факту обрыва провода. Из-за инцидента приостановлено движение троллейбусов № 3, 5, 9 и 12. Ориентировочное время задержки составит как минимум два часа. На месте ЧП работают все аварийные службы предприятия.

"Ъ-Казань"