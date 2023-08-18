Кинокластер пристраивают в Москву

В Москве может появиться международный кинокластер. Его резиденты получат налоговые льготы, субсидии и гранты. Создать такую особую зону в столице поручил президент России Владимир Путин. Власти также намерены поддержать отечественных производителей кинооборудования. А еще в планах организация кинопавильона полного цикла в Якутске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Помогут ли такие меры отечественной киноиндустрии? “Ъ FM” обсудил этот вопрос с режиссером и сценаристом Климом Шипенко: «В кинопроизводстве сейчас нет ничего российского. Ты находишься на съемочной площадке, и вся техника зарубежного производства. Если это некое субсидирование разработок собственных кинооборудования, световых приборов, тележек, кранов, почему нет? Мне кажется, это хорошая история.

Все зависит от того, как это будет реализовываться, как эти слова и поддержка будут материализовываться, кто будет этим заниматься, как будут выбирать проекты для выдачи субсидий. Что касается кинокластера, я теряюсь в догадках, каким он может быть. Видимо, павильоны, студии. У нас есть некоторое количество кино- и телестудий. И возникает вопрос: а чем это будет отличаться? Или это будет еще одна такая же студия? Мы не знаем, какую возведут.

Полного цикла производства, насколько я знаю, есть пока только на "Мосфильме". Например, у нас нет ни одного павильона размером 5 тыс. кв. м. Я снял три фильма, которые требовали такой площадки, в итоге я был вынужден снимать в ангарах каких-то заводов. Если говорить о кинопавильоне в Якутске, якутское кино на подъеме, пару лет назад выигрывало "Кинотавр". Там много снимают, и производство фильмов стоит небольших денег. Хотят как-то простимулировать якутское кино — построить им там павильон. Прекрасная идея».

Меры поддержки также коснутся производства анимации. Теперь мультфильмы для детей будет полностью финансировать государство. А для компаний, которые занимаются их созданием и распространением, власти установят ставку по налогу на прибыль в 3%. Кроме того, правительство поможет отечественным производителям детских товаров, которые выполнены в виде героев российских мультфильмов.

Директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, которая участвовала в подготовке поручений президента, объяснила “Ъ FM”, для чего понадобились такие меры: «Это иллюзия, что у нас все хорошо с производством анимации. Все, конечно, относительно, поскольку 10 лет назад индустрии анимационного кино у нас в стране не было вовсе. Все эти годы государство поддерживало производство анимации, потому что это трудоемкий, долгоиграющий, финансово затратный процесс, да еще и с неочевидным эффектом.

Ты сначала должен вкладываться, придумывать этот концепт, этот проект, этот мультфильм, а потом он может не взлететь, а ты при этом несколько лет сидел в подвале и создавал продукт. Это огромный риск.

Пять лет назад снималось 60 часов анимации в год, сейчас — 150-160. Меняемся мы, меняется мир, меняются скорости, краски. Дети с трудом смотрят старый контент, потому что он для них слишком медленный, бледный по краскам. И мы должны подстраиваться под то, что дети стали визуальными. Они перестали читать, и на нашу индустрию ложится еще большая нагрузка для того, чтобы дети смотрели хорошее кино».

В прошлом году российские мультфильмы собрали за границей более $17 млн, что почти втрое меньше прибыли допандемического 2019-го, подсчитал «Бюллетень кинопрокатчика». Наиболее успешной признана анимационная лента «Большое путешествие. Специальная доставка», которая заработала свыше $2,5 млн.

Что касается киноиндустрии, то, судя по статистике Фонда кино, единственным окупившимся фильмом, который финансировало государство, стал «Молодой человек» с бюджетом почти 65 млн руб. Он собрал свыше 192 млн руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Мария Широкова