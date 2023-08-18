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В СК решили расследовать нападения в Сормово, которые в МВД назвали фейком

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководству нижегородского следственного управления доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту хулиганства. По сообщению информационного центра СК, расследование началось после обнародования в нижегородских пабликах и соцсетях видеоролика о нападениях выходцев из ближнего зарубежья. Утверждалось, что этническая преступная группировка нападет на жителей Сормовского района, снимает об этих преступлениях видео и затем выкладывает записи в интернет.

Днем ранее в региональном управлении МВД сообщили, что информация о нападениях в Сормово не соответствует действительности и в отделы полиции с начала 2023 года не поступало подобных заявлений от потерпевших. «Более того, по итогам проведенной проверки выяснилось, что распространяемый пабликами видеоролик является компиляцией из различных видеозаписей, собранных в открытых источниках информации», – сообщили в полиции, предупредив СМИ об административной ответственности за публикацию ложной информации.

Однако в Следственном комитете по поручению руководства успели возбудить уголовное дело, и теперь будут пытаться установить, что за хулиганы были на видеозаписи.

Иван Сергеев

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