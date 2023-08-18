Красноярский чиновник получил штраф за взятку при ремонте понтонной переправы

В Красноярском крае руководителя службы муниципального заказа отстранили от должности за получение взяток в крупном размере. Его признали виновным по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток), сообщает региональная прокуратура.

В 2019 году чиновник в обход процедуры торгов заключил договор с подрядчиком по расчистке стройплощадки спорткомплекса в Кодинске. В общей сложности было заключено семь контрактов на 2 млн руб. За покровительство обвиняемый получил 200 тыс. руб. Также в конце 2021 года задержанный поспособствовал заключению госконтракта на 11,7 млн руб. За это он получил 1 млн руб.

Подрядчику предстояло провести ремонт понтонной переправы через реку Кова. Поскольку у организации не было соответствующего опыта работы за последние пчть лет, с ней были заключены три соглашения. Каждое из которых не превышало сумму в 5 млн руб.

Предприниматели передавали взятку частями, 600 тыс. руб. должен был передать подрядчик, еще 300 тыс. руб. субподрядчик. Правоохранительные органы задержали чиновника в его кабинете в момент передачи ему оставшейся суммы в 100 тыс. руб.

Вину госслужащий признал в полном объеме. В настоящее время на два его земельных участка и нежилое здание стоимостью 1,8 млн руб. наложен арест. Также 890 тыс. руб., которые были обнаружены на счетах обвиняемого, были заблокированы.

Суд назначили чиновнику наказание в виде штраф в 2 млн руб., а также наложил запрет занимать должности в органах власти после отбытия наказания в течение пяти лет.

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Александр Киселев